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Один лидирует, второй догоняет: последние данные по выборам в США

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Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в Калифорнии и закрепил за собой лидерство. Однако действующий президент Дональд Трамп сокращает отставание.

Западное побережье США традиционно поддерживает за демократов. В Калифорнии Байдена поддержали 70% проголосовавших. Таким образом, демократ получил 55 голосов выборщиков Калифорнии.

Сообщается, что больше половины избирателей поддержали Байдена на выборах президента США в штатах Орегон и Вашингтон. Хорошие результаты у демократа и в штате Миннесота.

Сейчам у Байдена 223 голоса выборщиков. Для победы необходимо 270.

Действующий президент Дональд Трамп наступает на пятки оппоненту. Сейчас у главы Белого дома 204 голоса выборщиков.

Американский лидер может записать себе в актив один из ключевых штатов – Флориду. Американские СМИ удивлены, что президента поддержали многие чернокожие и латиноамериканцы.

Флорида дает Трампу 29 голосов выборщиков. Еще один вкусный кусок пирога республиканец отхватил в Техасе с его 38 голосами. Также глава Белого дома победил на выборах в Огайо, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Айове.

Оба кандидата уверены в своей победе на выборах президента США. Трамп пообещал в скором времени выступить с заявлением.

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Источник — dni.ru
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