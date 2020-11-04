Один лидирует, второй догоняет: последние данные по выборам в США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в Калифорнии и закрепил за собой лидерство. Однако действующий президент Дональд Трамп сокращает отставание.
Западное побережье США традиционно поддерживает за демократов. В Калифорнии Байдена поддержали 70% проголосовавших. Таким образом, демократ получил 55 голосов выборщиков Калифорнии.
Сообщается, что больше половины избирателей поддержали Байдена на выборах президента США в штатах Орегон и Вашингтон. Хорошие результаты у демократа и в штате Миннесота.
Сейчам у Байдена 223 голоса выборщиков. Для победы необходимо 270.
Действующий президент Дональд Трамп наступает на пятки оппоненту. Сейчас у главы Белого дома 204 голоса выборщиков.
Американский лидер может записать себе в актив один из ключевых штатов – Флориду. Американские СМИ удивлены, что президента поддержали многие чернокожие и латиноамериканцы.
Флорида дает Трампу 29 голосов выборщиков. Еще один вкусный кусок пирога республиканец отхватил в Техасе с его 38 голосами. Также глава Белого дома победил на выборах в Огайо, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Айове.
Оба кандидата уверены в своей победе на выборах президента США. Трамп пообещал в скором времени выступить с заявлением.
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