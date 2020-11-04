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Кто может рассчитывать на 18 000 рублей от государства в ноябре

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Единовременное денежное пособие в размере 18 тысяч рублей сможет получить часть российских семей в ноябре.

В пресс-службе Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) подчеркнули, что в ноябре гарантировано получат деньги те семьи, где появились дети.

Согласно законодательству, один из родителей может рассчитывать на 18 004 рубля при появлении на свет ребенка. Кроме того, в некоторых регионах РФ на выплату распространяется районный коэффициент.

Работающим гражданам пособие выдается по месту работы - за счет средств Фонда социального страхования РФ, неработающим, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях – органами социальной защиты населения по месту жительства – за счет средств федерального бюджета.

Для получения выплаты один из родителей должен принести в бухгалтерию по месту своей работы свидетельство о рождении ребенка и справку о рождении, выданную органом записи актов гражданского состояния. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев с даты рождения.

Обратиться за выплатой может любой из родителей, а в случае их отсутствия - опекун. В пресс-службе ФСС РФ подчеркнули, что при одновременном рождении двух и более детей, пособие выплачивается на каждого ребенка.

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