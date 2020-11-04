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Кризис среднего возраста и умнеющие женщины усложняют жизнь Стаса Пьехи

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В августе Стасу Пьехе исполнилось 40 лет – самое время для кризиса среднего возраста. Именно об этом певец и порассуждал в своей свежей статье.

Пока артист только вступил в так называемый средний возраст, но уже успел сделать кое-какие выводы. Он понял, что в этом возрасте мужчина сталкивается с ответственностью за свою жизнь и жизнь близких и остается с проблемами один на один. Об этом он рассказал в колонке журнала HELLO.RU.

В случае Пьехи кризис – это периоды, когда он сам чувствует себя еще ребенком и ведет себя так же. Внутренний ребенок Стаса часто испытывает обиду и растерянность. Хотя возраст уже подразумевает принятие твердых решений и умение анализировать происходящее. Также многое меняется и в представлениях о жизни.

"Уходят какие-то иллюзии, потому что уже многое попробовал в жизни, многого достиг: денег заработал, в брак вступал, общественный статус завоевал", – рассуждает певец.

Сейчас артист живет один. О его личной жизни почти ничего не известно. Он помогает финансово своему сыну Петру, который родился в союзе с выпускницей петербургского института культуры и искусства Натальей Горчаковой. Она работала моделью и диджеем, участвовала в конкурсах красоты.

Отношения Стаса и Натальи длились недолго. Стас был не готов к семейной жизни. Не готов он оказался и к понятию счастья, ведь теперь он понимает, что это не только жена, ребенок, квартира и машина.

"Начинает появляться понимание, что счастье лежит в какой-то другой плоскости – в плоскости мышления", – пишет Стас Пьеха.

Певец признался, что его периодически накрывает кризис средних лет. Облегчение наступает после переосмысления некоторых моментов и принятия себя здесь и сейчас.

Из основных симптомов криза Стас называет страх будущего, ступор и сомнение, прекращение веры в свои силы, потерю уверенности в себе. При этом он уверен, что подобное случается и у женщин. При этом мужчинам с 40-летними женщинами становится трудно. Они умнеют и грубеют, а мужчине хочется кого-то еще повоспитывать, показать свою значимость. Поэтому романы с 40-летними рушатся. На смену приходят молоденькие.

Также Стас уверен, что из-за кризиса мужчины в 40 лет начинают изменять, чтобы повысить веру в себя. Он отметил, что в юности постоянно строил любовные треугольники, но сейчас считает, что это ложь самому себе.

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Источник — dni.ru
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