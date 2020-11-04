Ходченкова едва не свела актрису Старшенбаум в могилу

04.11.2020 | 05:31

Популярная актриса Анна Старшенбаум тяжело переживала предательство любимого человека. По словам знаменитости, от горя она была готова наложить на себя руки.

Анна Старшенбаум откровенно рассказала телеведущему Борису Корчевникову о личной жизни. Много лет назад звезда кино встречалась с актером Владимиром Яглычем. Анна и Владимир были вместе всего год. После расставания артисты не смогли сохранить хорошие отношения.

По словам Анны Старшенбаум, ее возлюбленный изменял ей с артисткой Светланой Ходченковой. Узнав о предательстве избранника, Анна испытала мощнейший стресс.

"Думала о суициде, когда узнала", – сказала Старшенбаум Корчевникову.

С тех пор звезда кино изменила свое отношение к противоположному полу. Актриса считает, что человек в отношениях несет ответственность за вторую половинку. Старшенбаум добавила, что мужчины часто ведут себя ужасно со своими дамами. Они врут, предают и причиняют боль.

Впрочем, Анна Старшенбаум благодарна Владимиру Яглычу за хороший урок. Сегодня артистка понимает, что мужчина не испытывал к ней никаких чувств.

"Такие мужчины не знают, что такое любовь", – добавила знаменитость. Старшенбаум к изменникам испытывает жалость.

Напомним, Анна Старшенбаум была женой актера Алексея Бардукова. В 2011 году артистка родила мужу сына, которого назвали Иван. В 2017-м супруги расстались.