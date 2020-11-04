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Фотография поправившейся Анастасии Заворотнюк попала в сеть

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Фанаты Анастасии Заворотнюк разместили в Сети фото артистки. При этом точно не известно, когда она была сделана.

Снимок появился в микроблоге поклонников звезды сериала "Моя прекрасная няня". В кадре видно, что у Анастасии Заворотнюк новая прическа с длинной челкой. На фотографии она запечатлена в водолазке и тонком пуховике.

Кроме того, заметно, что знаменитость набрала вес. "Поправляйся. Мы тебя ждем", – гласит подпись к посту. Фолловеры оставили в комментариях множество пожеланий здоровья Анастасии Заворотнюк, восстанавливающейся после онкозаболевания. Также они признались, что молятся за актрису. "Помощи Божьей!", "Поскорее возвращайся", "Живи долго", – высказались подписчики.

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в деревне Крекшино, где у ее семьи большой коттедж. Известно, что в последнее время ей стало значительно лучше. Правда, у звезды серьезное заболевание и ее состояние может измениться в любой момент.

Как писали "Дни.ру", недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк созвонилась с Андреем Малаховым. По словам телеведущего, актриса хотела поздравить Николая Баскова с днем рождения. Пользователи Сети скептически отнеслись к поступку актрисы. По их мнению, знаменитость планирует сняться в ток-шоу.

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Источник — dni.ru
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