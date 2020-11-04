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«Дерутся, ссорятся, ненавидят»: Куклачев определился с завещанием

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Дрессировщик определил, кому достанется его "кошачий" дом в будущем. Юрий Куклачев шокирован тем, как члены российских семей делят наследство.

Выпуск программы с народным артистом РСФСР выйдет в субботу на канале НТВ. Юрий Куклачев решил поделиться подробностями своей жизни. Знаменитый циркач содержит более 200 кошек, которые живут в любви и ласке. В доме артиста царят благоустройство и комфорт.

Мужчина сообщил, что каждая кошка в его доме спит на отдельной постели. И молодые, и пожилые кошки, которые уже не выступают на арене из-за возраста, получают много внимания и достойные условия для жизни. Семья артиста активно участвует в содержании питомцев.

Юрий Куклачев решил заранее определить, кому достанется его имущество, включая пушистых друзей, когда он умрет. Артист составил завещание, чтобы уберечь близких от конфликтов, ведь у него есть жена, трое детей и много внуков. "Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать", – выразился мужчина.

Сейчас 71-летний циркач живет в благоустроенном доме, где есть все необходимое для шикарной жизни. В жилище народного артиста есть много антиквариата – оригиналы уникальных картин.

Напомним, что дрессировщик пренебрежительно обратился к звездам, которые пожаловались на отсутствие заработка во время пандемии коронавируса. Юрий Куклачев посоветовал "обедневшим" знаменитостям срезать свой жир.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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