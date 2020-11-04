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«А от кого?» Помощник Степаненко усомнился в отцовстве Петросяна

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Экс-возлюбленная всеми известного комика обеспокоена последними новостями. Елена Степаненко не может поверить, что ее 75-летний супруг смог стать отцом.

Общая дочь звезд российского шоу-бизнеса подключилась к юмористке. Девушка начала сомневаться в искренних чувствах новой пассии отца. По словам наследницы, Татьяна Брухунова не могла родить ребенка от престарелого комика.

Сама же Елена Степаненко не дает точных комментариев, но позволяет личному пиар-менеджеру высказываться по этому поводу. Представитель отметил, что Брухунова могла прибегнуть к ЭКО. Напомним, что уже не в первый раз всплывают слухи о биологическом отцовстве Петросяна.

"Не получалось, и вдруг – вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в отцовстве", – подметил помощник Степаненко.

Поговаривают, что Евгений Петросян все-таки не мог зачать наследника. По словам близких друзей Викторины, к старости юморист накопил внушительное количество хронических заболеваний.

Не стоит забывать и о возрасте Петросяна. Несколько месяцев назад Евгений Ваганович отметил 75-й день рождения. Несмотря на активный образ жизни артиста, многочисленная аудитория ставит под сомнение его репродуктивные функции.

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Источник — dni.ru
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