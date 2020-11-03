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Жена Урганта решилась на кардинальные перемены

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Иван Ургант впервые за долгое время показал свою супругу Наталью Кикнадзе. Многие не узнали изменившуюся жену телеведущего.

Иван Ургант вместе с семьей решил провести минувшие выходные на берегу Финского залива. Вернувшись в Москву, телеведущий опубликовал несколько снимков с отдыха. На кадрах можно увидеть дочерей шоумена Валерию и Нину, а также его жену Наталью.

Супруга телеведущего запечатлена спиной к камере. Наталья сидит в кресле и наблюдает за природой. Внимательные поклонники обратили внимание, что жена Ивана стала блондинкой и сделала короткую стрижку.

Также пользователи Сети прокомментировали, что ведущий шоу "Вечерний Ургант" заметно похудел. "У Ивана уменьшились щеки", "Вам не нужно худеть, вы идеальный!", "Стал краше", – написали фолловеры.

Тем временем старшая дочь Натальи и падчерица Ивана, 20-летняя Эрика живет в США вместе с бойфрендом-афроамериканцем. Для русскоязычных поклонников телеведущего выбор девушки стал необычным.

Многие начали интересоваться, что привлекло Эрику в темнокожем парне. На днях она все же решила рассказать, как познакомилась с возлюбленным два года назад. Парень стал первой любовью для падчерицы Ивана Урганта.

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Источник — dni.ru
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