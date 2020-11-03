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Зачем заводили? 80-летний Виторган ищет «маму» своим малышам

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Эммануил Виторган и Ирина Млодик ищут няню для своих дочерей. Женщина должна будет жить в доме звезд. Она должна уметь готовить и помогать по хозяйству. Поклонники неоднозначно восприняли вакансию.

Первая девочка по имени Этель появилась в семье Виторгана в конце февраля 2018 года. 56-летняя Ирина Млодик обзавелась потомством впервые. Как только появилась новость, люди сразу заговорили о суррогатном материнстве как о единственном возможном варианте. Но новоиспеченные родители заявили, что Ирина рожала сама.

В августе 2019 года теперь уже действительно при помощи суррогатной матери на свет у четы Виторганов родилась еще одна дочка – Клара. Теперь семья ищет помощь в воспитании двухлетней Этель и годовалой Клары. Об открытой вакансии няни 80-летний Эммануил Виторган сообщил в своем "Инстаграм".

Новость вызвала неоднозначную реакцию поклонников. Некоторые как будто ждали, когда немолодая пара перестанет справляться с потомством. Однако семейство Виторган не реагирует на выпады хейтеров и продолжает искать няню. Тем временем обеспокоенные фанаты сетуют, что приличного педагога сейчас найти очень трудно.

"Это просто сейчас проблема: не любят детей, неаккуратные, добрых нет... Арины Родионовны все"; Да, вы что, ей богу!!! Вам ли давать такое объявление? Давно должны были все предусмотреть. Ясно же было, что не справитесь", Ну а зачем заводили?", – написали вежливые фолловеры.

Многие стали предлагать свои услуги прямо в комментариях к объявлению. Стоит отметить, что Виторган живо откликался на все сообщения.

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Источник — dni.ru
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