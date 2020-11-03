Выплаты на детей начнут исчисляться с рождения

03.11.2020 | 04:43

С громким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Председатель "Единой России" считает, что выплаты на детей должны исчисляться с рождения ребенка, а не с даты обращения.

Бывший президент страны провел онлайн-встречу с гражданами РФ. Мать двоих детей из Воронежа пожаловалась Медведеву, что из-за пандемии коронавируса пропустила положенный срок подачи заявления на детские выплаты.

Теперь ее ребенок получает деньги от государства лишь с момента подачи матерью заявления, а пособие за первые месяцы его жизни женщине никто не компенсирует.

"Я поручу своим коллегам в рамках законотворческой деятельности изучить вопрос о внесении изменений в соответствующий закон так, чтобы исчисление происходило с момента рождения ребенка", - пообещал Медведев.

Зампред Совбеза пообещал продумать и меры адресной социальной поддержки. Председатель Ростовского регионального отделения "Фонда защиты детей" Юлия Максименко попросила Медведева дать команду продумать четкие критерии определения нуждаемости в выплатах на детей.

"Мы уже давно говорим о том, чтобы ввести адресные критерии по обеспечению различными пособиями, выплатами, то есть вообще сделать социальную поддержку адресной", - согласился Медведев.