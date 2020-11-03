Никиту Михалкова лишили премии

03.11.2020 | 11:43

На днях состоялось награждение антипремии "Почетный академик ВРАЛ 2020". Ее победителем едва не стал режиссер Никита Михалков.

В последнее время Никита Михалков делает громкие антинаучные заявления, публикуя скандальные документальные фильмы на своем ютуб-канале. Режиссер увлекся конспирологическими теориями и заговорами. Например, он уверен, что корпорации хотят чипировать людей.

Выпуск передачи Михалкова "У кого в кармане государство?", наделавший много шума, многие посчитали бредом. Именно поэтому все документальные фильмы проекта "Бесогон" убрали из телеэфира.

Антипремия "Почетный академик ВРАЛ 2020" присуждается людям, которые продвигают антинаучные идеи. В этом году номинантом стал не только Никита Михалков, но и автор передачи про плоскую землю Игорь Прокопенко.

Однако лауреатом антипремии стала кандидат биологических наук Галина Червонская. Она является членом антипрививочного движения и автором нескольких книг.

Некоторые желали видеть в качестве победителя Никиту Сергеевича, но он не набрал достаточного количества голосов.

Напомним, недавно Владимир Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу". Президент России и режиссер пообщались по видеосвязи и выпили по фужеру с игристым.