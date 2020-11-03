«Не умеет быть настоящей матерью»: Орбакайте была против рождения детей Пугачевой

03.11.2020 | 09:19

Появилась информация о том, что Кристина Орбакайте в штыки восприняла решение своей матери, певицы Аллы Пугачевой воспользоваться услугами суррогатной матери, чтобы родить еще. Артистка испугалась, что ко второму ребенку Примадонна будет относиться так же, как к ней.

Известие о том, что в сентябре 2013 года у Аллы Пугачевой и ее молодого мужа Максима Галкина родилась двойня, стало сенсацией. Супруги не стали скрывать, что прибегли к помощи суррогатной матери. Причем даже близкие друзья не знали о том, что в семье Примадонны грядет пополнение.

Кристина Орбакайте была одной из единиц тех, кто знал о планах Пугачевой и Галкина. Причем якобы она была против этой идеи. "В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я", – объяснила свою точку зрения Кристина Орбакайте.

Действительно, вскоре после появления на свет первого ребенка Алла Пугачева снова вернулась к работе. У нее был пик карьеры, она много гастролировала и выступала. Поэтому воспитанием маленькой Кристины занималась бабушка, мать Аллы Пугачевой. Возможно, из-за того, что была предоставлена самой себе, родители – артисты ею плотно не занимались, Кристина рано начала жить взрослой жизнью. Ей не было и 20 лет, когда она стала жить с молодым, но уже достаточно популярным певцом Владимиром Пресняковым. А вскоре у них родился сын Никита.

Впрочем, появление на свет двойняшек Гарри и Лизы негативно не отразилось на отношениях Кристины и Аллы. Мать и дочь трепетно относятся друг к другу, нечасто видятся, но поддерживают связь и стараются воссоединяться на семейных праздниках.

Орбакайте давно живет своей жизнью, которая, в основном, проходит в Америке. Там у нее есть своя недвижимость, бизнес у ее супруга Михаила Земцова, там учится ее дочь Клавдия.