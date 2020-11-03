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Мишустин распорядился частично погасить ипотеку за россиян

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В понедельник, 2 ноября 2020 года, Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда Правительства деньги на частичное погашение ипотеки россиян.

Сумма около 5,5 млрд рублей будет в ближайшее время направлена на поддержку многодетных семей. Дополнительные деньги выделены на компенсацию платежей по их жилищным кредитам, сказано на сайте Правительства России.

По инициативе Президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. В настоящий момент государство помогает в размере 450 тыс. рублей.

За 2020 год подобная мера поддержки обошлась бюджету в 35 млрд рублей. Но деньги дошли не до всех. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 12 тысяч многодетных семей.

Первоначально вопрос об увеличении поддержки обсуждался на заседании Правительства 29 октября. Тогда Михаил Мишустин заявил, что льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми.

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