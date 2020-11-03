Сетевое издание|18+|Вторник|3 ноя 2020|09:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Малахова обвинили в исчезновении матери известного актера

Печать

Из города Севердвинска пришла драматическая новость – пропала 84-летняя мать умершего в прошлом году актера Александра Числова. Как говорят, в последний раз ее видели 26 октября – женщина села в такси и уехала в неизвестном направлении. На телефонные звонки с тех пор она не отвечает, дома ее нет. Племянница актера Светлана Андрианова намерена обратиться заявлением в полицию.

"Я подозреваю, что к исчезновению нашей бабушки могли приложить руку Андрей Малахов и редакторы его ток-шоу, – заявила племянница Числова в интервью "Дни.ру". – Они же давно обрабатывают мою бабушку, помогают ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у ее сына, дают адвокатов. Они же меня на всю страну ославили! У меня отец умер после просмотра этих передач!"

Напомним, именно в ток-шоу Андрея Малахова мать ныне покойного актера Александра Числова пожаловалась на племянницу. "Она меня выгнала на улицу и еще сказала, чтоб я сдохла, – плакала Валентина Александровна. – А куда же я пойду? Хоронить сына надо было... А ведь Свету я вырастила, выучила, оплачивала ее учебу в Калужском техникуме, потом устроила на работу, обувала, одевала. Она ни в чем не нуждалась".

Все это Светлана Андрианова считает чушью. "У бабушки в 2017 году в городе Юхнов Калужской области сгорел дом и мы перевезли ее к моему брату в Северодвинск, – пояснила Андрианова. – Она ни в чем не нуждалась, никто ее на улицу не выгонял. Потом и дом ей заново построили. Но у Малахова ее накрутили, что ей принадлежит и квартира, которую я у Числова купила еще при его жизни".

Байки же о том, что бабушка ее якобы содержала, тоже лишены оснований. "Я жила с ней с 7 по 9 класс, но с 14 лет работаю, а с работы, которая она мне нашла, сбежала через два месяца", – пояснила Светлана. Она предполагает, что бабушку у Малахова и сотоваришей сейчас могут обрабатывать ради очередной серии ток-шоу о делах семейных.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте