Изменившаяся во время самоизоляции Проскурякова повергла в шок поклонников

03.11.2020 | 15:00

Юлия Проскурякова в личном блоге показала несколько снимков со своего выступления. Артистка во время пандемии коронавируса почти не выходит на сцену, и новое появление перед зрителями стало целым событием.

На днях певица приняла участие в открытии благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел", на котором исполнила гимн мероприятия. Артистка появилась перед публикой в длинном платье синего цвета. Волосы звезда уложила "волной" – получился довольно женственный образ.

"Какое счастье выйти на сцену! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявила Юлия Проскурякова. По словам супруги Игоря Николаева, подобные мероприятия дают ей надежду, что очень скоро все вернется на круги своя и будет хорошо. "Люди снова будут смотреть доброе кино в кинотеатрах!" – мечтает певица.

Поклонники с восторгом приняли снимки. Артистка повергла подписчиков в шок – настолько похорошела за время самоизоляции. В комментариях тут же отметила Игорь Николаев. "Моя родная девочка", – написал музыкант.

"О, какая красивая. Платье - обожаю синий цвет", "Девушка, вы красотка. Солнечная, с огромным сердцем. Нам всем так хочется верить, что все будет хорошо и все вернется", "Юля, ты такая добрая при каждой твоей публикации я тебе желаю счастья", "Звездочка невероятно красивая милая", – отметили поклонники.