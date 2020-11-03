Сетевое издание|18+|Вторник|3 ноя 2020|15:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Изменившаяся во время самоизоляции Проскурякова повергла в шок поклонников

Печать

Юлия Проскурякова в личном блоге показала несколько снимков со своего выступления. Артистка во время пандемии коронавируса почти не выходит на сцену, и новое появление перед зрителями стало целым событием.

На днях певица приняла участие в открытии благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел", на котором исполнила гимн мероприятия. Артистка появилась перед публикой в длинном платье синего цвета. Волосы звезда уложила "волной" – получился довольно женственный образ.

"Какое счастье выйти на сцену! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявила Юлия Проскурякова. По словам супруги Игоря Николаева, подобные мероприятия дают ей надежду, что очень скоро все вернется на круги своя и будет хорошо. "Люди снова будут смотреть доброе кино в кинотеатрах!" – мечтает певица.

Поклонники с восторгом приняли снимки. Артистка повергла подписчиков в шок – настолько похорошела за время самоизоляции. В комментариях тут же отметила Игорь Николаев. "Моя родная девочка", – написал музыкант.

"О, какая красивая. Платье - обожаю синий цвет", "Девушка, вы красотка. Солнечная, с огромным сердцем. Нам всем так хочется верить, что все будет хорошо и все вернется", "Юля, ты такая добрая при каждой твоей публикации я тебе желаю счастья", "Звездочка невероятно красивая милая", – отметили поклонники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте