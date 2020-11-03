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«Индийские» тайны Анфисы Чеховой: «Один папа и разные мамы»

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Анфиса Чехова в личном блоге призналась, что у нее есть единокровный брат Кирилл. Звезда не знала о существовании родственника довольно долго.

По словам артистки, она нашла брата примерно пять лет назад, тогда же они списались в одной из соцсетей и с тех пор поддерживают связь. Оказалось, что Кирилл – сын отца Анфисы Чеховой от второго брака. "Один папа и разные мамы", – рассказала телеведущая.

Как оказалось, Кирилл также принадлежит к миру искусства. Парень художник, причем его работы довольно экстравагантны. Молодой человек расписывает граффити обнаженных людей, а затем снимает свои "картины" на пленку – получается довольно футуристично.

"Переосмыслив фундаментальные силы природы, я задался целью показать как может выглядеть древняя стихия в контексте современного метамедиа (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – делится брат Анфисы Чеховой.

Напомним, родители будущей звезды развелись, когда девочке было четыре года. Александру (настоящее имя актрисы. – Прим. ред.) воспитывала мама, а отец вскоре женился во второй раз, однако и этот союз распался.

В одном из интервью Анфиса Чехова призналась, что долго не могла простить папе то, что он бросил ее в детстве. Телеведущая заявила, им так и не удалось наладить контакт, однако постепенно артистка все же приняла отца таким, какой он есть. В прошлом году мужчины не стало.

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Источник — dni.ru
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