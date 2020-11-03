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Фриске целый год готовилась к разводу

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34-летняя сестра Жанны Фриске Наталья старается не рассказывать о своей личной жизни. Но накануне она все-таки решила поделиться подробностями и объяснить, почему решила расстаться с мужем.

Наталья Фриске была замужем дважды. О первом браке сестры певицы ничего неизвестно. Ее вторым мужем был сотрудник МЧС Сергей Вшивков. Пара зарегистрировала свои отношения вскоре после ухода Натальи из группы "Блестящие".

Вшивков и Фриске были счастливы. Несколько лет назад они даже открыли заведение на Шри-Ланке. Но в 2019-ом супруги развелись. Тогда Наталья не стала объяснять подписчикам своего инстаграм-аккаунта, почему так получилось.

В понедельник, 2 ноября, сестра Жанны решила ответить на популярные вопросы фолловеров. Один из них попросил Фриске рассказать, что было между ней и супругом незадолго до развода.

Наталья призналась, что в какой-то момент чувства пропали. Она давала отношениям второй шанс, но ничего не вышло. "Готовилась я к этому год", – отметила Фриске. Также она добавила, что сама подала заявление на развод.

Другие подписчики пытались узнать, свободно ли сердце Натальи в настоящий момент. Но она не захотела говорить об этом. Фриске дала понять, что не собирается искать мужчину, поскольку убеждена: счастье само придет.

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Источник — dni.ru
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