Азизе удалось прояснить ситуацию с «прикованным к постели» Моисеевым

03.11.2020 | 15:55

Больше года Борис Моисеев редко появляется в информационном пространстве, а на светских мероприятиях и вовсе никогда. Артист перенес инсульт и пока не смог восстановиться. СМИ пишут, что артист находится в критическом состоянии.

Певица Азиза поддерживает теплые отношения с артистом Борисом Моисеевым. Она была напугана новостями из прессы, в которых писали, что певец чуть ли не при смерти. Азиза созвонилась с другом и поинтересовалась о его здоровье.

В 90-х карьера Моисеева пошла на спад, и он как человек тонкой творческой натуры, не смог спокойно перенести уход в тень и впал в депрессию. Потом начались проблемы со здоровьем.

Артистка рассказала журналистам, что Борис Моисеев действительно серьезно болеет. Сейчас он ведет почти затворнический образ жизни. Однако слухи о критическом состоянии певца певица опровергла.

"Сейчас пишут о том, что Боря совсем плох, прикован к постели и не может говорить. Нет, с ним все нормально", – сообщила певица.

О том, что 66-летний Моисеев не выходит на связь, говорил и его родной брат, который живет в Канаде. Маркс Толкач уже полгода не говорил с родственником. Его это очень беспокоит, ведь Борис Моисеев хотел оставить ему наследство... Теперь брат считает, что имущество певца хочет присвоить концертный директор Моисеева, пишет Sobesednik.ru.