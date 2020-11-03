Сетевое издание|18+|Вторник|3 ноя 2020|16:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Азизе удалось прояснить ситуацию с «прикованным к постели» Моисеевым

Печать

Больше года Борис Моисеев редко появляется в информационном пространстве, а на светских мероприятиях и вовсе никогда. Артист перенес инсульт и пока не смог восстановиться. СМИ пишут, что артист находится в критическом состоянии.

Певица Азиза поддерживает теплые отношения с артистом Борисом Моисеевым. Она была напугана новостями из прессы, в которых писали, что певец чуть ли не при смерти. Азиза созвонилась с другом и поинтересовалась о его здоровье.

В 90-х карьера Моисеева пошла на спад, и он как человек тонкой творческой натуры, не смог спокойно перенести уход в тень и впал в депрессию. Потом начались проблемы со здоровьем.

Артистка рассказала журналистам, что Борис Моисеев действительно серьезно болеет. Сейчас он ведет почти затворнический образ жизни. Однако слухи о критическом состоянии певца певица опровергла.

"Сейчас пишут о том, что Боря совсем плох, прикован к постели и не может говорить. Нет, с ним все нормально", – сообщила певица.

О том, что 66-летний Моисеев не выходит на связь, говорил и его родной брат, который живет в Канаде. Маркс Толкач уже полгода не говорил с родственником. Его это очень беспокоит, ведь Борис Моисеев хотел оставить ему наследство... Теперь брат считает, что имущество певца хочет присвоить концертный директор Моисеева, пишет Sobesednik.ru.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте