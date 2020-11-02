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Тина Канделаки рассказала о суррогатном материнстве

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Тина Канделаки в браке с бизнесменом Василием Бровко уже шесть лет. Но за это время у супругов не появились общие дети. Но журналистка все еще хочет снова стать мамой.

Тина Канделаки задумалась о суррогатном материнстве из-за своего возраста. Скоро телеведущей исполнится 45 лет, а это значит, что рожать ребенка самостоятельно ей опасно. При этом журналистка верит в таинство зачатия и надеется на собственный организм.

По мнению Канделаки, в скором времени суррогатное материнство изменит человеческие отношения. В настоящий момент лишь немногие женщины готовы вынашивать чужого ребенка, но в будущем таких людей станет больше, считает телеведущая.

Количество суррогатных матерей увеличится из-за изменений в экономике, уверена Тина. Автоматизация вытеснит многие профессии, поэтому люди примутся зарабатывать, предоставляя такую услугу. Вместе с тем наличие партнера перестанет быть чем-то важным и эксклюзивным, отметила журналистка.

Напомним, Тина Канделаки 12 лет была замужем за предпринимателем Андреем Кондрахиным. В этом браке телеведущая родила двоих детей: дочь Меланию и сына Леонтия. Наследникам по 20 и 19 лет соответственно. Журналистка рассталась с бизнесменом в 2010-м, а спустя четыре года заключила брак с Василием Бровко.

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Источник — dni.ru
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