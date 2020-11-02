Раскрыты неожиданные причины развода Ольги Кабо

02.11.2020 | 09:02

На днях появилась информация о том, что Ольга Кабо оформила развод с бизнесменом Николаем Разгуляевым после 11 лет брака. Говорят, отношения в паре были не так идиллистичны, как казалось со стороны.

Ольга Кабо и Николай Разгуляев считались одной из самых эффектных и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Рядом с бизнесменом известная актриса буквально сияла от счастья. Кабо и Разгуляев познакомились в 2009 году. Чувства мгновенно охватили их, иначе как можно объяснить то, что они стали жить вместе уже спустя десять дней. А менее чем через год влюбленные оформили отношения. Вскоре они обвенчались. А восемь лет назад Ольга родила Николаю сына Виктора.

Тем сенсационнее прозвучала новость о разводе пары. Пока общественность гадает, что стало причиной расставания, кое-кто из ближнего окружения отмечает удивительное терпение Ольги Кабо. Дескать, Николай Разгуляев многим казался неприятным человеком и даже буквально поражал, когда отпускал шуточки сексуального характера в адрес дочери Ольги от первого брака Татьяны Василишиной.

Более того, ходят слухи, что Разгуляев одними шутками не ограничивался и даже позволял себе в компании вальяжно прихватить Татьяну за ягодицы. Отметим, что сейчас дочери Ольги Кабо 22 года. Таня родилась в первом браке актрисы с бизнесменом Эдуардом Василишиным.

Сама Ольга Кабо никак не комментирует свой развод. Между тем наблюдательные поклонники давно уже подозревали, что в семье актрисы не все гладко. Ольга перестала посещать светские мероприятия с мужем и публиковать совместные фотографии в своем аккаунте в популярной социальной сети.