Пугачева отобрала сына у племянника и не дает им общаться

02.11.2020 | 14:46

Несколько лет назад сын младшего брата Аллы Пугачевой опустился на дно: мужчина увлекся наркотиками, алкоголем и боролся с гепатитом. Примадонна не могла видеть, что вместе с племянником страдает и внук – маленького Женю она забрала к себе.

Звезда занялась здоровьем родственника – благодаря ее помощи он выкарабкался и избавился от зависимости, встал на путь истинный. Сейчас у мужчины новая семья, свой небольшой бизнес, а недавно родилась дочь, которую назвали Женечкой.

По слухам, Алла Пугачева переписала на внучку квартиру в районе станции метро "Сокол". Правда, Владислав и его супруга узнали об этом из прессы. Гузель отметила, что они живут спокойно и мирно, не шикуют, к прославленной родственнице не лезут, да и она к ним тоже.

Правда, видеться с сыном Владу не дают. Сейчас мальчику уже девять лет, и он вполне сформировавшаяся личность. Ребенок живет в семье водителя Примадонны, он называет мужчину папой и чувствует себя прекрасно. У Жени есть своя комната, компьютер и игрушки, он знаком со многими детьми известных людей. Также Алла Пугачева часто берет мальчика на свои праздники.

Владислав мечтает наладить контакт с сыном, однако ему не разрешают. По словам его супруги, он развесил по дому снимки ребенка и очень по нему скучает. Племянник Примадонны надеется, что когда мальчик вырастет, все встанет на свои места, и они смогут поладить. По слухам, Женя иногда общается с родной матерью, правда, пока только по телефону.