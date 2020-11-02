Отсидевшая по заявлению Ротару продюсер боится приближаться к артистке

02.11.2020 | 14:33

В студии скандально известного шоу "Звезды сошлись" на НТВ появилась Ольга Коняхина. Когда-то она была директором певицы Софии Ротару. Однако узнав о том, что та якобы присвоила себе кругленькую сумму, артистка упекла ее за решетку. На шоу Коняхина рассказала, как живет после освобождения.

Десять лет назад директора Софии Ротару Ольгу Коняхину приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество. Тогда артистка утверждала, что помощница незаконно присвоила себе семь миллионов рублей, беря предоплату за концерты.

В итоге, Коняхина отсидела в колонии строгого режима половину срока и вышла из тюрьмы благодаря примерному поведению. Уже семь лет она находится на свободе. Однако, по ее словам, она до сих пор не может наладить свою жизнь и очень ярко помнит, как была в тюрьме.

"Я как будто бы отыграла в спектакле каком-то, снималась в кино. Это очень страшно! Самое страшное в тюрьме – это невозможность побыть одной и купить себе то, что ты хочешь купить. Тебе приходится кого-то просить", – пожаловалась Коняхина.

После освобождения Ольга осталась без любимого мужчины и работы. Она скитается по съемным квартирам и сотрудничает с малоизвестными артистами, у нее даже не всегда находится 30 тысяч рублей, чтобы оплатить очередное съемное жилье.

А ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, еще больше усложнила существование Ольги Коняхиной. "Работы в принципе нет. Мы вот в октябре ездили давать четыре концерта на Урал. Зрелище не из приятных, когда ты выходишь на сцену, а там кресла перетянуты лентами, заполнено всего 30 процентов зала, и люди сидят в масках", – пожаловалась бывшая помощница Софии Ротару.

Кстати, что касается артистки, то Ольга Коняхина бежит от нее, как черт от ладана. "Не хочу к ней даже приближаться!", – отрезала женщина.