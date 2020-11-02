Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына

02.11.2020 | 08:26

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками важной новостью – ее сын Дени удачно окончил университет. Знаменитости из мира шоу-бизнеса выразили свое отношение к событию.

Дочь Примадонны российской эстрады разместила в личном блоге совместное селфи с 22-летним наследником Дени Байсаровым. В описании к кадру Кристина Орбакайте решила заявить подписчикам инстаграм-канала о достижениях своего сына.

Знаменитость написала, что ее наследник вернулся домой из Лондона, где удачно сдал экзамены и окончил магистратуру. Орбакайте уточнила и дальнейшую судьбу Дени, заявив, что его ожидает взрослая жизнь. Звездная мать пожелала сыну осуществления всех его идей.

Популярные личности из мира шоу-бизнеса не пролистали пост Кристины Орбакайте в инстаграм-ленте и оставили коллеге поздравления. Николай Басков, Анита Цой, Алика Смехова, Игорь Николаев и другие знаменитости выразили мнение о новости в семье певицы словами и красочными эмодзи. "Молодец какой", – объявила Яна Рудковская.

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей: Дени, Никита и Клавдия. Ее сыновья уже взрослые, а дочери восемь лет. В этом году звездная наследница пошла в третий класс американской школы. Девочка решила продолжить династию артистов и стать певицей. Недавно дочь Кристины Орбакайте записала дебютную песню "Ser Amigos" ("Будем друзьями", – Прим. ред.) на испанском языке.