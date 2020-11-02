Определенной категории россиян предложили выплачивать 10 000 рублей ежемесячно

02.11.2020 | 13:45

В нижнюю палату парламента внесен новый законопроект.

Если документ будет принят, то пособие для россиян, которые осуществляют уход за пожилыми людьми могут значительно увеличить.

В понедельник, 2 ноября 2020 года, представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму предложение. Оно будет рассмотрено депутатами в самое ближайшее время.

Текст документа, который внесен в нижнюю палату парламента, опубликован в Telegram-канале главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Выплата за уход устанавливается опекуну (попечителю) в размере 10 000 рублей", — сказано в проекте федерального закона.

Пособия предлагается индексировать раз в год. Это касается выплат, которые сейчас составляют 1200 рублей, для неработающих россиян, осуществляющих уход за пожилыми людьми от 80 лет. В случае одобрения документа, опекуны начнут получать обновленную сумму уже со следующего года, сообщает NN.