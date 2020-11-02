Сетевое издание|18+|Понедельник|2 ноя 2020|14:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Определенной категории россиян предложили выплачивать 10 000 рублей ежемесячно

Печать

В нижнюю палату парламента внесен новый законопроект.

Если документ будет принят, то пособие для россиян, которые осуществляют уход за пожилыми людьми могут значительно увеличить.

В понедельник, 2 ноября 2020 года, представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму предложение. Оно будет рассмотрено депутатами в самое ближайшее время.

Текст документа, который внесен в нижнюю палату парламента, опубликован в Telegram-канале главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Выплата за уход устанавливается опекуну (попечителю) в размере 10 000 рублей", — сказано в проекте федерального закона.

Пособия предлагается индексировать раз в год. Это касается выплат, которые сейчас составляют 1200 рублей, для неработающих россиян, осуществляющих уход за пожилыми людьми от 80 лет. В случае одобрения документа, опекуны начнут получать обновленную сумму уже со следующего года, сообщает NN.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Как смогли единовременно поднять налог на капремонт сразу 25% ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте