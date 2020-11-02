Неизлечимо больной Андрей Губин найден

02.11.2020 | 12:30

На днях друзья и знакомые забили тревогу, дескать, пропал Андрей Губин. Репортеры выяснили, что случилось с некогда востребованным исполнителем.

Андрей Губин считался одним из самых успешных, известных и востребованных певцов и композиторов в отечественном шоу-бизнеса. Практически каждая песня, выпущенная им, становилась хитом. Но в какой-то момент артист прекратил выступать и записывать песни, сделав выбор в пользу отшельнического образа жизни.

Впоследствии он признавался, что ему пришлось пропасть со всех радаров из-за тяжелой болезни – левосторонней прозопалгией лица. Якобы из-за жутких болей исполнитель не смог продолжать строить карьеру. Причем, по словам Андрея Губина, вылечиться от этого недуга он не может.

А тут еще друзья и знакомые забили во все колокола – певец пропал. Музыкальный продюсер Тарас Ващишин, у которого в студии якобы в последнее время работал Андрей Губин, утверждает, что два месяца не может дозвониться до певца. Мужчина даже заявил, что готов даже обратиться в полицию.

Впрочем, близкий друг исполнителя, бизнесмен Владимир Бурмяков поторопился успокоить обеспокоенную общественность. По его словам, за Андрея Губина можно не волноваться.

"Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит", – рассказал приятель артиста.

К слову, когда-то Андрей Губин не просто отдыхал, а даже жил в Египте. Якобы там он проводил время, когда перестал выступать. Артист снимал небольшой дом с бассейном, много гулял и занимался сочинением песен. Он даже подумывал остаться там навсегда. Однако его стали раздражать регулярные крики муэдзина, призывающего мусульман совершить намаз, и Андрей Губин в итоге вернулся в Россию.