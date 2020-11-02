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Мишустин: пособие семьям будет доступно через Госуслуги

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В ближайшем будущем молодым российским семьям существенно упростят процедуру получения социального пособия.

Теперь граждане РФ смогут оформить выплату связанную с получением жилья дистанционно, воспользовавшись новой функцией на портале Госуслуги.

Подобное нововведение в понедельник, 2 ноября 2020 года, во время совещания кабинета министров анонсировал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

По его словам, для реализации такой возможности будут доработаны нормативные акты. Это займет некоторое время.

Мишустин подчеркнул, что само постановление по этому вопросу готово. Новый закон позволит россиянам обратиться за социальными выплатами на покупку жилплощади в удаленном формате, сообщает NN.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новый закон позволит россиянам обратиться за социальными выплатами на покупку жилплощади в удаленном формате,
Нифига се я то думал, как. Оказывается запросто.

Имя: Гость
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