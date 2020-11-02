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Испортившую внешность пластикой Варнаву просят остановиться с экспериментом

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В Сети в пух и прах разнесли Екатерину Варнаву за постоянные преображения и неестественность. Актриса то и дело демонстрирует "апгрейд" своего лица и тела, тем самым разочаровывая подписчиков. Многие считают, что звезда утратила индивидуальность.

Популярная российская комедийная актриса Екатерина Варнава в последнее время сильно изменилась. На фото в "Инстаграм" она все чаще предстает совсем не такой, как в жизни. За это подписчики постоянно критикуют звезду.

На днях знаменитость опубликовала новое селфи, на котором предстала с ярким макияжем: красными губами, идеально ровной кожей лица и стрелками на глазах. Подписчики обрушились на Варнаву с жесткой критикой. Люди заявляли, что актриса переборщила с фотошопом и стала выглядеть не по человечески.

"Смотрится как искусственная кукла!"; "Скоро будем шутить про глаза, как и про нос. Катенька, вы заигрались. Во всем нужна мера"; "Ненастоящая прям", – написали фолловеры.

Фанаты Екатерины Варнавы переживают, что скоро совсем перестанут узнавать ее. С начала карьеры в Comedy Woman ее внешность значительно преобразилась. Звезда изменила оттенок волос, цвет глаз и форму бровей. В интернете судачат, что звезда ТНТ даже делала пластическую операцию. Однако она заявляет, что этого не было.

Личная жизнь артистки окутана тайнами. В 2012 году у Екатерины Варнавы артистки был роман с Дмитрием Хрусталевым. Они встречались два года, но так и не поженились. Потом СМИ писали, что она встречается с Евгением Бороденко, танцором и актером Comedy Woman.

В июне 2017-го Варнава начала встречаться с танцором Константином Мякиньковым. Летом 2016 года появились слухи об их свадьбе. В 2017 году он сделал Варнаве предложение руки и сердца, однако свадьбы так и не случилось. Пара жила гражданским браком. В мае 2020-го стало известно, что они расстались.

В 2020 году появилась информация о новом романе артистки с Александром Молочниковым. Вскоре пара открыто начала вместе появляться на светских мероприятиях.

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Источник — dni.ru
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