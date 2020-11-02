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18 квартир престарелых артистов оказались в распоряжении Дрожжиной и Цивина

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Вдова известного актера Алексея Баталова уверена, что стала жертвой подлого обмана близких друзей Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина, которые, по ее словам, лишили ее имущества и денег. А тут выяснилось, что якобы у пары была целая база данных на старых артистов, которым они вызывались помогать. В результате этих отношений супруги имеют почти два десятка квартир.

Наталия Дрожжина и Михаил Цивин вызвались помогать вдове Алексея Баталова Гитане Леонтенко и их дочери Марии, которая с детства страдает ДЦП. Они окружили женщин такой заботой, что Гитана даже якобы написала на них генеральную доверенность. Однако когда дошло до того, что Дрожжина и Цивин захотели стать опекунами дочери Баталова, то вдова напряглась, почуяв неладное. Тут-то и выяснилось, что якобы супруги оставили двух женщин без имущества и денег. Потрясенная Гитана отправилась в полицию.

На днях Дрожжину и Цивина задержали, но спустя время отпустили. Им запрещены определенные действия, а также якобы они находятся под домашним арестом. Арестована и вся недвижимость Баталовых, которая оказалась в руках актрисы и юриста.

А между тем в окружении сомнительной пары утверждают, будто они уже давно организовали бизнес по помощи немолодым артистам. "Не надо забывать, что это было еще с 90-х. Они помогали старым актерам. Брали их квартиры в ренту, помогали им, обеспечивали им уход. Действительно входили в доверие, но это было хорошее доверие – им оставляли квартиры. Все было чисто всегда", – встал на защиту Дрожжиной и Цивина Александр Шпагин.

С ним солидарен и Юрий Шерлинг, с той лишь разницей, что не считает этот бизнес очень честным. "У Цивина была база данных на всех этих актеров. На данный момент 18 квартир, полученных таким путем, находится у них", – компетентно сообщил он.

Говорят, Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет тюрьму плюс внушительный штраф. Защитники семьи Алексея Баталова дали понять, что даже речи не идет о том, чтобы решить эту ситуацию мирным путем.

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Источник — dni.ru
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