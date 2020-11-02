15 000 рублей каждому: выплату можно получить до конца года

02.11.2020 | 08:41

Действие новой программы поддержки населения и пострадавших отраслей экономики продлено до 10 января 20201 года.

По поручению президента РФ Владимира Путина была разработана схема поддержки туристического сектора в период ограничений из-за коронавируса.

Россиянам дали возможность приобретать путевки для путешествий внутри страны, а государство затем частично компенсировало расходы граждан. Программа туристического кешбэка стала доступна с 21 августа 2020 года.

Для получения денежных средств необходимо соблюдение нескольких условий. Продолжительность поездки не менее двух дней, а приобрести путевку следует с помощью карты платежной системы "МИР".

При этом теперь в проекте участвуют и туристические агрегаторы, тогда как ранее можно было купить тур только на обозначенном сайте.

Полностью с условиями программы можно ознакомиться на сайте Ростуризма мирпутешествий.рф. Граждане могут получить возврат в размере от 5 000 до 15 000 рублей.