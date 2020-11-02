Сетевое издание|18+|Понедельник|2 ноя 2020|10:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

15 000 рублей каждому: выплату можно получить до конца года

Печать

Действие новой программы поддержки населения и пострадавших отраслей экономики продлено до 10 января 20201 года.

По поручению президента РФ Владимира Путина была разработана схема поддержки туристического сектора в период ограничений из-за коронавируса.

Россиянам дали возможность приобретать путевки для путешествий внутри страны, а государство затем частично компенсировало расходы граждан. Программа туристического кешбэка стала доступна с 21 августа 2020 года.

Для получения денежных средств необходимо соблюдение нескольких условий. Продолжительность поездки не менее двух дней, а приобрести путевку следует с помощью карты платежной системы "МИР".

При этом теперь в проекте участвуют и туристические агрегаторы, тогда как ранее можно было купить тур только на обозначенном сайте.

Полностью с условиями программы можно ознакомиться на сайте Ростуризма мирпутешествий.рф. Граждане могут получить возврат в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Не хило продлили аж до 20201 года !!!! Пенз информ , вы дебилы ?

Гость||

Каждому? Шурналист ПИ!!! Чтоб , ТЯ короно-блохи одолели, за такие заголовки!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте