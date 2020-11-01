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«Уходи»: возлюбленный Булановой несколько лет жил на две семьи

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Звезда российской эстрады ведет скрытный образ жизни. В свои 50 лет Татьяна Буланова может похвастаться прекрасной фигурой и подтянутыми чертами лицами. Вот и молодые ухажеры замечают отменный внешний вид певицы. Правда, один молодой человек все же смог занять вакантное место рядом со звездой.

Татьяна Буланова долгое время переживала громкий развод с футболистом Владиславом Радимовым. Однако певица все же справилась с душевным потрясением и нашла себе достойного спутника, которого тщательно скрывала от общественности.

Несколько лет подряд исполнительница посещала светские мероприятия в гордом одиночестве. На этот раз Татьяна Буланова явилась на презентацию парфюма в компании бизнесмена из Санкт-Петербурга.

Если верить словам телеведущей, то встреча с новым возлюбленным не была случайной. Их познакомила общая подруга. Избраннику лишь оставалось привлечь внимание популярной артистки.

Известно, что бизнесмен уже успел познакомиться с детьми Татьяны Булановой. Ранее певица призналась, что провела с мужчиной всю самоизоляцию. Похоже, что отношения возлюбленных прошли достойную проверку на прочность. Будущие супруги прекрасно чувствовали себя в четырех стенах и ни разу не поссорились.

В одном из интервью Татьяна Буланова рассказала, что это не была любовь с первого взгляда. Со временем мужчина покорил ее искренностью, утонченными манерами и верностью.

"Это самое важное после всех моих историй. Если тебе что-то не нравится, скажи мне прямо. И уходи, в конце концов. Не надо двойную жизнь", – откровенно заявила артистка.

Напомним, Булановой пришлось пережить предательство бывшего мужа. Певица слишком поздно узнала, что ее супруг несколько лет жил на две семьи. Причем вместе с близкой подругой Татьяны.

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Источник — dni.ru
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