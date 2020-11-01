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Пропавшего Губина надеются найти с помощью полиции

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Где находится Андрей Губин, не знают даже его друзья. Они настолько беспокоятся за певца, что намерены обратиться в полицию.

В начале 2000-х Андрей Губин прервал свою карьеру. Он вновь появился на телевидении в 2017 году, приняв участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Тогда певец признался, что на протяжении долгого времени проходил лечение. Врачи поставили звезде 90-х диагноз "левосторонняя прозопалгия лица".

Именно из-за болезни артист не смог выступать на сцене. Андрей признавался, что уже не мечтает продолжить карьеру, зато был бы очень рад появлению семьи.

Вопреки этому заявлению, спустя несколько лет в Сети появился снимок Губина с саундпродюсером Тарасом Ващишиным. Битмейкер заявил, что звезда 90-х готовит новые песни. Позже эту новость опровергнул сам певец.

И вот теперь снова ничего неизвестно о Губине. Друзья артиста подняли тревогу. Мол, с Андреем случилось что-то серьезное, поскольку он не выходит на связь. Они предполагают, что беда может быть связана с заболеванием певца.

О своем намерении обратиться в полицию близкие Андрея Губина сообщили журналистам. Они планируют написать заявление.

Об исчезновении Андрея Губина недавно высказался продюсер артиста. По его мнению, певец не зря "залег на дно". Якобы он просто устал и хочет побыть в тишине.

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Источник — dni.ru
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