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«Не представляю себя старой»: Фриске предчувствовала неладное

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Прошло ровно пять лет после смерти Жанны Фриске. Вернувшееся в этом году на телеэкраны шоу "Ледниковый период" заставило общественность вспомнить, как певица стала настоящей звездой этого проекта.

Жанна Фриске принимала участие в шоу "Ледниковый период" в 2008 году. Певица выступала вместе с фигуристом Виталием Новиковым. После каждого выступления под большим впечатлением были не только поклонники, но и члены жюри.

Но изнурительные тренировки привели к неприятности. Виталий не смог удержать Жанну, она упала на лед. Позже выяснилось, что у певицы сломано ребро. Но травма не остановила ее. Артистка продолжила выступать в шоу. Правда, ей приходилось принимать обезболивающие препараты.

Во время проекта Новиков и Фриске сблизились. Они даже планировали свадьбу. Но за несколько дней до Нового года пара поссорилась. Певица хотела, чтобы избранник остался на праздники дома, но он улетел в США по делам.

Так у артистки появился другой партнер в "Ледниковом периоде" – Максим Маринин. Расставание Фриске и Новикова одобрила родная сестра певицы Наталья. Она всегда считала, что Виталий не подходил Жанне.

Оказавшись в финале шоу, Фриске была счастлива. Казалось, ее ждала еще полная успехов жизнь, но сама певица, вероятно, предчувствовала неладное. "Я не очень представляю себя старой", – признавалась она в одном из интервью.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июля 2015 года из-за опухоли головного мозга. О болезни певица узнала во время беременности.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Хотя и говорят " никто не забыт ничто не забыто" но хватит уже об этих Фрисках.

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