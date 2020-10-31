В алкогольной зависимости Преснякова винят его жену

31.10.2020 | 14:29

В одном из интервью Елена Преснякова рассказала, почему ее сын расстался с дочерью Примадонны. Выяснилось, что отношения всеми известных артистов никогда не были идеальными. Солисты могут похвастаться целым списком "заслуг" перед друг другом.

Владимир Пресняков долгое время не мог смириться с громким разрывом. Несмотря на то, что артист уже несколько лет подряд счастлив в браке с Натальей Подольской, он часто вспоминал о прошлых ошибках.

Прясняков-младший не верил, что его первый брак мог так стремительно распасться. Вместо того, чтобы начать исправлять ситуацию, артист решил забыться и найти успокоение в алкоголе. Владимир увлекся высокоградусными напитками и ушел с головой в разгульную жизнь.

Тема их отношений с Кристиной Орбакайте до сих пор будоражит многочисленную аудиторию. Поклонники негодуют, почему Пресняков так и ничего не предпринял, а просто "забил" на свою семью и оставил маленького сына.

Родная мать Владимира не смогла больше скрывать тайные подробности семейной драмы. Спустя несколько десятков лет она рассказала, что Пресняков-младший возлагал слишком большие надежды на бывшую супругу.

По словам Елены Пресняковой, невестка рвалась на сцену и хотела завоевать всеобщую любовь. Сам же Владимир грезил, что Кристина станет надежной хранительницей семейного очага и перестанет мечтать о выступлениях и восторженной публике. Похоже, что мнения супругов значительно разошлись.

Об алкогольной зависимости Владимира Преснякова ходило немало слухов. Поговаривали, что именно Наталье Подольской удалось вернуть артиста к жизни. Счастливый брак Преснякова-младшего не стал успокоением для его родной матери. Елена до сих пор винит во всех семейных проблемах дочь Примадонны.