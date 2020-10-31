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У работников остается два месяца для предоставления важной информации в ПФР

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1 ноября 2020 года истекает срок, который отводился работодателям для уведомления своих сотрудников об изменениях в законодательстве.

Работающее население должно до конца года определиться со способом формирования сведений о трудовом стаже. Сотрудники предприятий должны сделать выбор в пользу бумажной или электронной трудовой книжки.

В оставшиеся два месяца работник должен собственноручно написать заявление о своем решении и передать его в отдел кадров компании.

В Сети активно призывают работающее население сделать выбор в пользу электронных трудовых. Среди преимуществ подобного документооборота называют удобство заполнения и постоянный контроль работодателя со стороны сотрудника.

Узнать сведения о своем стаже можно в личном кабинете на сайте ПФР или через сервис Госуслуги.

Если человек окончательно решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то бумажную книжку в отделе кадров ему отдадут на руки. Если же работник оставит привычный формат, то работодатель продолжит вносить в бумажную трудовую сведения о трудовой деятельности. При этом электронная книжка все равно будет вестись.

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