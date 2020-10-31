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«Сутенерская тачка»: Харламов посмеялся над причиной развода

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В новом сезоне шоу Comedy Club Гарик Харламов охотно поднимает тему развода с Кристиной Асмус. Комик пытается шутить о расставании с актрисой при каждом удобном случае.

В эфир телеканала ТНТ вышел очередной выпуск Comedy Club. Гостем шоу стал блогер Эрик Давидович, с которым ведущие Павел Воля и Гарик Харламов начали беседу. Так, звезда "Ютуб" высмеял супруга Ляйсан Утяшевой за красную иномарку, назвав ее сутенерской.

Пропустив несколько шуток, Павел согласился с гостем, а потом сказал, что продал эту машину Гарику. Харламов не стал скрывать, что ездил на красном автомобиле, несмотря на ее схожесть с сутенерской машиной. "Именно поэтому я развожусь", – добавил шоумен.

Кроме шуток, Гарик развелся с Кристиной из-за того, то в какой-то они поняли, что являются разными людьми. Супруги больше не могли найти общий язык, у них были разные интересы.

Дочь Харламова и Асмус не знает, что родители разводятся. Они пока не осмеливаются рассказать наследнице о случившемся, боясь навредить ее психике.

Напомним, комика и актрису официально развели лишь на днях. Паре, которая заявила о своем расставании еще в июне этого года, давали возможность изменить решение. Но брак было уже не спасти, уверены Гарик Харламов и Кристина Асмус.

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Источник — dni.ru
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