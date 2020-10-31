Лечитесь сами: больницы получат право отказывать в медицинской помощи

31.10.2020 | 14:53

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "Об обязательном медицинском страховании". Союз пациентов уже назвал это решение антиконституционным, сообщает НСН.

Многие эксперты называют изменения фатальными. Ведь коснутся они не только учреждения здравоохранения, но и обычных людей - пациентов. Больницы и поликлиники возможно получат право отказывать в медицинской помощи.

Согласно изменениям, отменяется действие части 5 статьи 15 федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", в которой говорится о том, что "Медицинская организация [...] не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования".

"Захотел — взял на лечение, не захотел — нет", — отметил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексея Старченко.

Эксперт считает, что поправки прямо нарушают гарантированное Конституцией право граждан на доступность медицинской помощи.

"Это прямая "подстава" врачей медицинских организаций под уголовную статью, а именно — 124 статью УК РФ "Неоказание помощи больному", — говорит Старченко.

Если поправки будут окончательно приняты, то может вырасти число случаев ненадлежащего оказания медуслуг, считают в Союзе страховщиков. Контролировать работу больниц должен будет ФФОМС, а он тоже подотчетен Минздраву. То есть фонд финансово не заинтересован находить нарушения в медорганизациях и налагать штрафы, подчеркивают в ВСС.

Кроме того, количество средств направленных на лечение пациентов будет ограничено.

"Например, сейчас дали задание лечить 100 пациентов, выделили средства, их можно перераспределять. А будет, например, так, что за федералами закрепят 80 пациентов, а за регионом — 20. И все, лечите на местах 20 человек, пожалуйста, но больше вы не можете. Что будет делать Магадан или Камчатка, когда им скажут: езжайте лечиться в Москву?" — возмущается президент СРО "Национальная ассоциация медицинских организаций" Евгений Рабцун.