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Эти законы существенно изменят жизнь россиян с 1 ноября

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С 1 ноября 2020 года вступают в силу сразу несколько законов, серьезно меняющие привычный уклад жизни многих россиян.

Помоги себе сам

С 1 ноября водители во всех регионах России смогут оформлять электронное извещение о ДТП с помощью приложения "Помощник ОСАГО" без вызова сотрудников ГИБДД.

Мир пойдет в мир

С 1 ноября агрегаторы товаров и услуг обязаны начать принимать от покупателей средства с карты "Мир". Это условие действует, если на сайте компании можно совершить покупку. Нововведение затронет агрегаторов с оборотом 40 млн рублей за минувший год.

Без бумажки ты...

С 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства. Всю информацию об автомобилях теперь будут хранить в электронном виде. При этом бумажные паспорта не потеряют силы — владельцы автомобилей смогут самостоятельно решить, менять ли им документ на электронный.

Конец поддержке

В конце месяца закончится срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Послабления касались отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии.

Всех пересчитали

Сбор сведений о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2019 год и с января по 1 октября 2020 года завершится 4 ноября 2020 года. Реестр формировала ФНС.

"В реестр уже переданы сведения о 117,5 тысячи фактов поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан", - заявили в пресс-службе налоговой.

На раз и два

С 1 ноября для оформления выплаты на детей с трех до семи лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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