Знает цену: стильная внучка Ротару не продается за 20 тысяч евро

Внучка Софии Ротару – 19-летняя Соня Евдокименко – вновь заставила говорить о себе. Недавно девушка рассталась с французским возлюбленным Марко Дюменил. Но недолго горевала в одиночестве. На днях девушка уже представила нового избранника. Известный дизайнер Аника Керимова, которой "Дни.ру" показали снимки возлюбленных, оказалась под впечатлением.
"Симпатичная пара: они очень подходят друг другу, – считает Керимова. – Смотрятся гармонично. Видно, что у Сони прекрасный вкус. Кстати, она разбирается не только в мужчинах, но и в моде".
"Соня стильно одевается, – продолжает Аника. – У нее много хороших вещей. Видно, что на одежде не экономит. Я только рада: если есть возможность, значит, надо ее использовать. Я знаю, что многие критикуют ее за то, что она оголяет ноги и грудь. Не будьте ханжами: она – молодая девушка, имеет право одеваться так, как считает нужным. Ничего такого, чтобы как-то бросало теперь на Софию Ротару, она себе не позволяет".
Аника считает, что на шее у знаменитой бабушки Соня не сидит. Ведь она сама привыкла зарабатывать. С 14 лет она работает моделью.
"На Западе труд модели очень хорошо оплачивается, – говорит Аника. – При желании Соня может зарабатывать сотни тысяч евро. У нее есть для этого все данные. Отличная фигура, стройные ноги, красивые формы. Она может представлять и верхнюю одежду, и нижнее белье. Но я знаю, что она подходит к своей работе очень ответственно, не на все предложения соглашается. Мои заграничные коллеги рассказывали, что предлагали ей стать лицом их брендов, предлагая 20 тысяч евро за съемку, но Соня отказалась".
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Глупость какая-то.