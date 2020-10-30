Жена избавилась от ребенка после расставания с Пресняковым

30.10.2020 | 20:07

Владимир Пресняков вместе с женой Еленой стали очередными звездными гостями передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артисты откровенно рассказали о том, как потеряли ребенка по собственной глупости.

Владимир и Елена Пресняковы вместе почти 55 лет. Они считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. При этом оба не стесняются говорить о том, что их брак не всегда был таким безоблачным и прекрасным, как кажется со стороны.

Так, однажды наступил такой момент, что Елена Преснякова сделала вывод, что они с Владимиром расходятся. "Тогда пианист Борис Владимирович Рычков пригласил меня играть в потрясающий ансамбль. Я думал, мол, вот уеду... Наверное, Лена подумала, что мы расстаемся, вот и пошла на это... А мне хотелось поиграть с классными музыкантами, но потом я понял, что надо вернуться к ней, и сделал это", – рассказал Владимир Пресняков.

Под словами "пошла на это" певец подразумевает аборт, который Елена Преснякова сделала много лет назад и о котором жалеет до сих пор. Мало кто знает, что у пары мог быть еще один ребенок, помимо сына Владимира. "Даже когда в церковь иду, обязательно ставлю свечку за малыша. Вина моя осталась, она есть. Я считаю, что это грех. Сейчас бы этот ребенок был старше Вовы..." – сообщила артистка.

Тем не менее, спустя немного времени в семье Пресняковых появился сын Владимир. Он стал единственным ребенком Елены и Владимира. Наследник, по словам супругов, нарушил многолетнюю традицию – сохранять семью при любых обстоятельствах. Владимир Пресняков был женат трижды: вначале его избранницей стала дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте (брак не регистрировали), затем он оформил отношения с Леной Ленской, а потом – с певицей Натальей Подольской.

Кристина родила артисту сына Никиту, а Наталья – малышей Артемия и Ивана. Причем последний появился на свет буквально на днях.