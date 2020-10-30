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Светличная отреклась от родни

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В свежем выпуске скандально известного шоу "Пусть говорят" появилась 80-летняя артистка Светлана Светличная. Легендарная актриса уверена, что родственники хотят ее убить, поэтому оборвала все связи с ними.

Актриса Светлана Светличная была замужем два раза. Ее первым супругом стал известный актер Владимир Ивашов. Вторым – бард, поэт, художник Сергей Смирнов-Сокольский. Второй брак не продержался и месяца. Вместе же с Ивашовым Светличная воспитала двух сыновей: Алексея и Олега.

Однако младший умер в 2006 году, а со старшим наследником долгое время складывались тяжелые отношения. А сейчас Светлана Светличная и вовсе отказалась с ним общаться. Артистка уверена, что родня хочет ее сжить со свету, чтобы завладеть недвижимостью.

"Сначала на меня упал светильник. Потом я обнаружила на полу своего дома ртуть. От этого же можно умереть. Я полы мыла, все вычищала, проветрила. Но откуда ртуть взялась? Я уверена, что это они. Им же надо как-то мою московскую квартиру получить. Либо ждать, пока я сама умру, либо ускорить этот процесс", – пожаловалась Светличная.

Артистка буквально отказалась от единственного сына и прочей родни. "Я не буду впускать их в свою квартиру. Я боюсь. Я даже лежать с сыном в одной могиле не хочу", – отрезала артистка.

В студии свой комментарий дала внучка Светланы Светличной Мария Ивашова. Она заявила, что на жизнь артистки ни она, ни кто-либо еще из родственников не покушается. А еще внучка предположила, что актриса просто потеряла связь с реальностью, живет в выдуманном мире.

Тем не менее, Мария хочет общаться с именитой родственницей. "Если бабушка захочет со мной общаться, у нее есть мой номер телефона. Я буду рада услышать ее голос. Нам не нужна ее квартира. У меня есть недвижимость, у родителей тоже. Пусть завещает свою квартиру тем, кому хочет", – заявила внучка Светланы Светличной.

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Источник — dni.ru
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