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Отец Преснякова раскрыл правду о похождениях любвеобильного сына

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Отец певца Владимира Преснякова рассказал о горячей молодости своего сына. Оказывается, Володя был очень влюбчивым юношей, и от этого пострадали многие.

Володю видели то с одной, то с другой... Так говорит о своем сыне 74-летний Владимир Пресняков-старший. Брак сына музыканта с Кристиной Орбакайте распался из-за его влюбчивости и ее постоянного стремления к сцене и работе.

Володя мечтал, как настоящий семьянин, чтобы Кристина была хранительницей очага, часто бывала дома. Однако ее карьера была на взлете, и о таком представлении брака речи не шло. Да и сам Пресняков наломал много дров.

Об этом и многом другом из семейной жизни рассказали родители певца – Владимир и Елена Пресняковы в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия-1".

"Он был влюбчивым . До Кристины доходили "добрые" люди и рассказывали, что видели Володю то с той, то с другой", – рассказал отец артиста.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков начали встречаться в 90-х. Они познакомились на "Голубом огоньке", где Пресняков пел "Чарли" из дебютного альбома "Папа, ты сам был таким". 20-летний музыкант осмелился подойти к самой Примадонне и попросил разрешения сводить ее дочь на свидание. Тогда все и закрутилось. Молодые жили то у его родителей, то в квартире Аллы Борисовны на Тверской. Намерения обеих семей были серьезные. Однако потом любовь дала трещину...

В расставании Преснякова и Орбакайте Пугачева винит не только юного и горячного певца. Она не раз говорила, что Кристина "тоже хороша". Несмотря на то, что у пары родился сын Никита, влюбленные однажды перешли определенную черту, и отношения сошли на нет. Они стали как родственники, но не влюбленные. Через четыре года после рождения сына пара распалась.

Потом у Владимира Преснякова был роман с Еленой Ленской. Он тоже продлился недолго. женщина пыталась лечить его от алкогольной зависимости в наркоклинике. Но исполнитель "Зурбагана" был неисправим.

Только сейчас 52-летнего непокорного Преснякова, кажется, удалось приструнить. 23 октября нынешняя жена Наталья Подольская родила ему третьего сына Ивана. Ранее "Дни.ру" публиковали фото младенца из роддома.

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Источник — dni.ru
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