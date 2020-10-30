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Мужчина ушел с завода и стал зарабатывать по два миллиона рублей

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Житель австралийского города Мельбурн потерял работу из-за вспышки коронавируса и разбогател с помощью продажи средств по уходу за волосами. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

По словам 22-летнего Феликса Димитракиса (Felix Dimitrakis), до пандемии он работал на заводе по десять с лишним часов в день. Мужчина имел низкую зарплату, а также получил ряд травм из-за физической нагрузки, связанной с профессией. «Моя работа была тяжелой не только физически, но и морально. Я просыпался в пять утра и ездил на завод каждый день. А возвращался домой я так поздно, что у меня не было сил даже для того, чтобы выйти и встретиться с кем-нибудь», — признался австралиец.

Димитракис работал над созданием своего бизнеса около двух лет. После увольнения герой материала решил воплотить свою давнюю идею в жизнь и открыть собственный бренд. Заметив дефицит на рынке товаров по уходу за волосами, предприниматель запустил косметическую марку Malia Hair.

Мужчина разрабатывал проект вместе с 23-летней женой Викторией Магонис (Victoria Magonis). Они давали свои продукты на пробу друзьям и родственникам, чтобы убедиться в их качестве. «Я проводил свободное время и выходные дни, исследуя и разговаривая с многочисленными специалистами по волосам, чтобы получить как можно больше знаний», — сказал Димитракис.

В июле супруги выпустили первый продукт — маску для волос с ароматом арбуза за 50 долларов (четыре тысячи рублей). Австралиец добавил, что главным толчком в продвижении их бренда стала реклама на странице у влиятельной блогерши Скай Уитли (Skye Wheatley), у которой 629 тысяч подписчиков в Instagram.

С момента основания марки пара заработала 350 тысяч долларов (28 миллионов рублей). «После первой недели работы мы достигли полной распродажи и получили доход в размере 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей), а через три месяца Malia Hair собрал 40 тысяч подписчиков и Instagram, сайт был заполнен кучей отзывов и пятизвездочными оценками», — поделился предприниматель.

По словам супругов, они очень рады своему успеху и теперь надеются выпустить еще два продукта в новом году.

В сентябре плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился. По словам австралийца, во время отдыха они с супругой осознали, что для людей с чувствительной кожей в магазинах доступно недостаточное количество средств для искусственного загара и солнцезащитных кремов. В связи с этим пара решила начать собственное производство экологичной косметики, в состав которой войдут только натуральные компоненты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Охренеть конечно, люди без образования и навыков чего набадяжили с запахом арбуза и дурачкам какой то блогерши продали )))

Гость||

Не наш вариант.

Имя: Гость
Комментарий:

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