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Кети Топурия подтвердила свою беременность

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Кети Топурия перестала скрывать беременность. Певица показала огромный живот.

Артистка конспирировалась несколько месяцев. Теперь же она решила раскрыть все карты. Сомнения на тему скорого прибавления в семье Кети Топурии отпали после премьеры нового клипа группы "А'Студио", где она демонстрирует большой живот.

Коллектив представил публике видео на песню "Се ля ви". Оказалось, что певица специально избегала комментариев на тему слухов о своем положении, чтобы устроить поклонникам сюрприз.

Слухи о том, что Кети Топурия ждет второго ребенка, стали распространяться с лета. Тогда звезда начала носить просторную одежду, чтобы спрятать изменившуюся фигуру. Вскоре стало известно, что бойфренд звезды Лев Деньгов сделал своей возлюбленной предложение.

Напомним, у Кети есть дочь Оливия. Отцом девочки является предприниматель Лев Гейхаман. С 2018 года певица состоит в отношениях с бизнесменом Львом Деньговым, от которого, очевидно, она и ждет ребенка.

Об отношениях Кети Топурии с предпринимателем стало известно еще в октябре прошлого года. Они познакомились 6 июня на дне рождения Льва Деньгова случайно. С тех пор они не скрывали свои отношения. Артистка регулярно выкладывала в свой инстаграм-аккаунт новые совместные фото и комментировала публикации избранника.

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Источник — dni.ru
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