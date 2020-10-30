«Это очень низко»: известная певица отказалась разговаривать с Кудрявцевой

30.10.2020 | 13:02

Певица Наргиз Закирова призналась, что ее не раз звали на разные телешоу, чтобы она дала откровенное интервью. В том числе и на программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Однако артистка отказалась и объяснила, почему.

Наргиз Закирова стала известна после участия в популярном телевизионном проекте "Голос" на Первом канале. Тогда артистка буквально покорила наставников и многочисленных зрителей своим сильным голосом и непередаваемой манерой исполнения.

А недавно певица со скандалом рассталась с продюсером Максимом Фадеевым. Несмотря на пристальное внимание со стороны СМИ и прочей общественности, артистка не торопится раскрывать подробности своей частной жизни. Известно, что у нее есть трое детей. Она даже стала бабушкой. Но, убеждена Наргиз, все личное должно оставаться личным, скрытым от посторонних глаз.

Закирова отметила, что ее не раз "зазывали" в различные ток-шоу, но "все эти замечательные программы" ей неинтересны. "Там, "Секрет на миллион". Я считаю, что это очень низко. Предлагают большие деньги. Не хотим, не будем. Должна же быть какая-то загадка в человеке, а в женщине особенно. Всегда же привлекает недосказанность маленькая. А когда ты, извините, вот так раскрываешься… Ну, уже дальше неинтересно. Если я сама посчитаю нужным рассказать, я всегда расскажу. А вот все эти постановки – это не моя история", – отрезала Наргиз Закирова.

Более того, в Сети то и дело обсуждают закрытие таких скандальных шоу как "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Секрет на миллион". Общественность уверена, что ведущие этих передач Дмитрий Борисов, Андрей Малахов и Лера Кудрявцева в любом случае не останутся без работы.

С возмущенными зрителями согласны и многие представители отечественного шоу-бизнеса. Однако с той лишь поправкой, чтобы шоу не закрывали, а ограничили в темах. Дескать, трясти чужим грязным бельем не стоит, а вот отражать острые социальные или другие волнующие общественность проблемы все же необходимо.