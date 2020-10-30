Еще на три месяца: Путин велел поддержать бизнес

30.10.2020 | 04:21

Президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!" высказался о поддержке российских компаний.

Коронавирус сдаваться не собирается, а вместе с этим сохраняется напряженная обстановка в российской экономике.

И хотя президент уже неоднократно заявлял, что полномасштабного локдауна, как весной 2020 года, не предвидится, бизнес продолжает лихорадить.

"В текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей", — заявил лидер России.

Путин поручил еще на три месяца продлить отсрочку по выплате налогов для российских бизнесменов, деятельность которых пострадала из-за COVID-19. Распорядился Путин и о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса в России на следующий год.

Обращаясь к бизнесменам, Путин попросил их проявлять в сложившейся ситуации социальную ответственность, соблюдая необходимые правила в отношении безопасности сотрудников.