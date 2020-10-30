Бывший Надежды Михалковой снова променял жену

30.10.2020 | 06:59

Экс-супруг актрисы Надежды Михалковой, режиссер Резо Гигинеишвили подтвердил слухи о разводе с Надеждой Оболенцевой. Об их расставании заговорили еще летом.

Резо Гигинеишвили не стал отрицать, что развелся с Надеждой Оболенцевой. О причинах из расставания не известно. В последнее время они не появляются вместе на публике, не дают совместных интервью.

О том, что у пары разлад, заговорили летом. Появление Резо Гигинеишвили на "Кинотавре" в гордом одиночестве подогрело слухи. Теперь же режиссер и вовсе не стал отрицать данную информацию, тем самым косвенно подтвердил произошедшее.

В эфире программы "Света вокруг света" Светланы Бондарчук ведущая прямо заявила, что Надежда Оболенцева является уже бывшей супругой режиссера. Он не стал это отрицать, однако и не заострил на теме внимание. Резо просто продолжил беседу и был спокоен как скала.

Напомним, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расписались в прошлом году. Они сыграли свадьбу в одном из дорогих ресторанов столицы. После этого пара отправилась в свадебное путешествие. Резо был растворен в своей любви, называл жену музой и вдохновением.

В Сети обсуждали пару из-за того, что якобы именно из-за Оболенцевой Гигинеишвили развелся с бывшей женой – Надеждой Михалковой, которая родила ему сына и дочь. Так или иначе, эти слухи никто не комментировал.

Брак Резо Гигинеишвили и Надежды Михалковой просуществовал восемь лет. У пары родилась дочь Нина. Затем на свет появился Иван. В 2017 году знаменитости развелись.