15,6 тысячи рублей на одного члена семьи: правительство одобрило новый проект

30.10.2020 | 04:00

Правительство РФ направило все силы на поддержку пострадавших от коронавирусных ограничений отраслей экономики. Теперь помощь будет оказана фитнес-индустрии, а заодно у россиян появится хорошая мотивация к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям.

В четверг, 29 октября, правительство РФ одобрило изменения в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Налоговый кодекс.

"Это даст возможность нашим гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный возврат составит 15600 рублей в год", - заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Перед нами стоит амбициозная цель к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении", - заявил Чернышенко.

Только по предварительным оценкам, изменения в законодательстве затронут несколько миллионов человек. В некоммерческом партнерстве "Национальное фитнес-сообщество" подсчитали, что данная мера позволит одному человеку в год экономить 15,6 тысяч рублей от суммы в 120 тысяч, а если занимается семья - то сумма вычета возрастает пропорционально расходам.

"Получается существенная экономия для семейного бюджета - почти в 47 тысяч рублей для тех, кто занимается втроем", - сообщила президент "Национального фитнес-сообщества" Елена Силина.

"Мы считаем, что принятие налогового вычета - это очень важная, позитивная мера для стимулирования спроса пользования фитнес-услугами", - заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.