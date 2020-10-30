10 млрд рублей: Путин потребовал найти и направить деньги в регионы

30.10.2020 | 05:07

Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил в кратчайшие сроки найти деньги и направить их в регионы.

По словам президента, не менее 10 млрд рублей должны пойти на борьбу с коронавирусной инфекцией. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия-24».

«Знаю, что цифра в 10 млрд рублей практически согласована, – заявил лидер государства. – Необходимо это сделать прямо сейчас».

«Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирования», – сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что выделенные деньги «должны пойти именно на борьбу с коронавирусом, а не на какие-либо другие цели».

Премьер-министр страны Михаил Мишустин заверил президента, что его поручение будет выполнено в кратчайшие сроки. На заседании также было решено выделить 5,5 млрд рублей на бесплатное обеспечение лекарствами больных коронавирусом».