Затравленную за фото с сыном жену Петросяна попросили оставить в покое

29.10.2020 | 16:20

Татьяна Брухунова продолжает наслаждаться своим маленьким сыном и радовать подписчиков новыми этапами его развития.

Супруга юмориста регулярно публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм снимки с ребенком. Причем в последнее время, она перестала закрывать лицо малыша.

Теперь подписчики ее страницы могут разглядеть личико сына, глаза и улыбку наследника Петросяна. Брухунова не стала уподобляться некоторым звездам шоу-бизнеса, которые если и делятся снимками своих детей, то закрывают их лица смайликами или звездочками.

Некоторые фолловеры Татьяны порой дают молодой маме повод усомниться: а нужно ли демонстрировать свое чадо широкой публике? Среди комментариев, в которых фанаты искренне восхищаются малышом, встречается и много критики.

Одни высказывают свое мнение об одежде крохи, мол мама его не по погоде одела, другим не нравится место для фотографии. Но большинство подписчиков старается приструнить вечно недовольных хейтеров.

«Малышок хорошенький! Улыбчивый милый мальчик! Пусть будет здоров и счастлив!», «Очень позитивное фото. И столько знающих как жить в комментариях, аж противно», «Боже, девчонки, какие вы злые! Дайте немного покоя матери, ей, наверное, яснее что и как делать!» — пишут поклонники Брухуновой.