В Госдуме предложили новую «ранговую» систему начисления пенсий

29.10.2020 | 14:00

В Государственной думе предложили новую систему начисления выплат пожилым. Пенсии в России могут в будущем получать "по рангам".

С инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Также он предложил возобновить отчисления работников с зарплаты в счет будущей пенсии.

Парламентарий отметил, что нынешняя система вызывает путаницу у россиян. Начисление выплат по рангам устранит эту проблему. Минимальная пенсия будет первого ранга, повышенная – второго и так далее.

Принадлежность россиянина к тому или иному рангу будет определяться на основе списка. Человек будет знать, что при достижении определенного ранга, у него включается то же, что сейчас относится к коэффициенту.

Калашников порекомендовал индексировать пенсии в России по новой системе. При этом перерасчет не будет происходить для всех одновременно. Фонд будет ориентироваться на экономическую ситуацию.

Парламентарий также предложил перенять положительный опыт СССР, где люди платили 1% от зарплаты в счет будущей пенсии. Таким образом сами сотрудники смогут контролировать размер своих выплат.

Ранее в Счетной палате оценили реальный рост пенсий в России. Выяснилось, что несмотря на ежегодную индексацию, многие пожилые люди либо не получают прибавку, либо она слишком мала.